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Giresun’da “Şehitlere Vefa Yürüyüşü” düzenlendi Giresun’da 107 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Gavur Dağları’nda şehit olanlar, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşle anıldı

İHA

Giresun’da “Şehitlere Vefa Yürüyüşü” düzenlendi Giresun’da 107 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Gavur Dağları’nda şehit olanlar, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşle anıldı

Giresun’da OsmanlıRus Savaşı'nda 107 yıl önce vatan savunması için Gavur Dağları’nda şehit olan 2. Kafkas Kolordusu askerleri Gavur Dağları’nda yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Alucra Merkez Derneği öncülüğünde 19141917 yılları arasında yaşanan OsmanlıRus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gavur Dağları’na "şehitlere vefa" yürüyüşü düzenlendi.
Düzenlenen yürüyüşe, Alucra Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Alucra Belediye Başkan Vekili Erdem Ekşi, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşları katıldı.
Alucra ilçesindeki şehitlikte buluşup dualarla başlayan etkinlik daha sonra Rus işgaline karşı savaşan askerlerin şehit olduğu Gavur Dağı’na yürüyüşle devam etti. Gavur Dağı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından dualar okundu. Burada şehit mezarları, askeri hastane ve koğuşlardan kalma kalıntılar ziyaret edildi.
Giresun’un Alucra ilçesinde ilki düzenlenen “Şehitlere Vefa” yürüyüşüyle ilgili bilgi veren Alucra Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, “19141917 yılları arasındaki OsmanlıRus savaşında 2.Kafkas Kolordusuna bağlı askerler vatan savunması için Gavur Dağı’nda 2,5 yıl şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Günümüzde Gavur Dağı’nda yaşanan savaşın izleri hala bulunmaktadır. Şehitlerimizin mezarları, siperleri ve bazı kalıntılar günümüze kadar ulaşmıştır. Biz de ilçemizde ilk olarak şehitlerimizin anısına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik ve bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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