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Giresun’da Harşit Çayı şehitlerine vefa Giresun’da 1. Dünya Savaşı’nda Harşit Savunmasında ve 22 Ağustos sel afetinde şehit olan askerler için şehitlik anıtı yapıldı

İHA

Giresun’da Harşit Çayı şehitlerine vefa Giresun’da 1. Dünya Savaşı’nda Harşit Savunmasında ve 22 Ağustos sel afetinde şehit olan askerler için şehitlik anıtı yapıldı

Giresun Valiliği tarafından 1. Dünya Savaşı’nda Harşit Savunmasında ve 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde TireboluDoğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu şehit düşen askerler için bir anıt mezar yapıldı.
Tirebolu’ya bağlı Eymür köyünde yapımı tamamlanan şehitler anıtına yakın bir zamanda açılış töreni düzenleneceği belirten Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik, “Bilindiği gibi 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu Doğankent yolu güzergahında menfezin çökmesi sonucu 5 askerimiz ve bir iş makinesi operatörü Harşit Çayı’nda sele kapılarak şehit oldu. Aynı zamanda 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın Ruslar’a karşı mücadelesinde Harşit Savunması önemli yer tutar. Harşit’i geçilmez yapan savunmada şehitlerimiz anısına köyümüze bir anıt yapmak istedik. Giresun Valiliği’nin destekleriyle şehitliğimizi tamamladık. Buraya sonsuzluğu simgeleyen merdiven, şehitlerimiz için mezar taşları, bir kitabe ve Türk Bayrağı diktik. En kısa zamanda şehitlik anıtının açılışını yapacağız. Bize bu şehitler anıtının yapılmasında destek olan Valiliğimize minnettarız” dedi.

Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenlenecek
Köy sakinlerinden Adnan Köse ise Eymür köyünde OsmanlıRus Savaşında bir karakol bulunduğunu anlatarak “Büyüklerimizden dinlediğim kadarıyla Harşit savunmasında köyümüzde bir han varmış ve bu han askeri karargah olarak kullanılıyormuş. Burada şehit olanlar ise şimdiki şehitlik yaptığımız mezarlıkta toprağa veriliyormuş. Hem Harşit Savunması şehitlerimiz hem de 22 Ağustos 2020 tarihinde Harşit’in sel sularına kapılarak şehit olan askerlerimiz için buraya bir şehitlik yaptık. Temennimiz her yıl Şehitler Haftası’nda anma töreni düzenlemektir” dedi.

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