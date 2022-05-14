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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu

İHA

Giresun’da kayıp kız kardeşler arabanın bagajında uyurken bulundu

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyurken bulundu.
Giresun’un Dereli ilçesinde kaybolan iki kız kardeş, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur halde bulundu.
Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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