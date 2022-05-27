Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaleci yetiştirmek için yola çıktılar, Türkiye'de bir ilke imza atıyorlar Giresunspor’un eski kalecileri Harun Ovalıoğlu ve İsmail Güney profesyonel kaleciler için yeni sezon öncesi performans arttırıcı ve formda tutma kampı düzenleyecekler

İHA

Kaleci yetiştirmek için yola çıktılar, Türkiye'de bir ilke imza atıyorlar Giresunspor’un eski kalecileri Harun Ovalıoğlu ve İsmail Güney profesyonel kaleciler için yeni sezon öncesi performans arttırıcı ve formda tutma kampı düzenleyecekler

Giresunspor’un eski kalecileri İsmail Güney ve Harun Ovalıoğlu’nun yaklaşık 1 yıl önce Giresun’da kurduğu Bireysel Futbol Kaleci Akademisi Türkiye’de ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Güney ve Ovalıoğlu, Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig takımlarında oynayan profesyonel kaleciler için önümüzdeki ay başlayacak ve 15 gün sürecek olan mental ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılan performans arttırıcı niteliğinde, katılım sağlayacak her bir kaleci için tamamen birebir olacak şekilde bir kamp gerçekleştirmek için artık son hazırlıklarını yapıyor.

Profesyonel kaleciler Giresun’da kampa girecek
Tamamen profesyonel kalecilerle özel olarak hazırlanan bu programla ilgili açıklama yapan Harun Ovalıoğlu, bu antrenmanların Türkiye’de bir ilk olduğunu ve şu ana kadar sadece İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde yapıldığını söyledi.
Ovalıoğlu, bu ülkelerde her kalecinin muhakkak bu bireysel olarak sezon öncesinde kendisini formda tutmak için özel antrenörü ve kondisyoneriyle çalıştığını ifade ederek, “Çok kısa süre içerisinde başlayacak olan profesyonel kaleciler için 15 günlük kamp programımızda, kalecilerimizin kendi takımlarına gitmeden önce ön hazırlık kampına girmelerini, performanslarını arttırmalarını sağlayacağız. Bu yaptığımız iş, Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve sadece yurt dışında olan bir şey. Mesela İtalya’da, İspanya’da Almanya’daki profesyonel kaleciler kendi antrenörüyle birlikte çalışır, fazla kilolarını atar ve takımının kampına adapte olur. Biz önümüzdeki süreçte yapacak olduğumuz kamptan sonra, ne kadar faydalı olduğunu devre arası ve sonunda ve devam eden süreçte hep birlikte göreceğiz. Kamp sona erdikten sonra kendi hallerine bırakmayacağız, takip edeceğiz. Gözetim altında tutacağız bir nevi. Her kategoriden kaleciye açığız. Şu anda güzel tepkiler de var. Herkes bundan faydalanmalı. Bu süre içerisinde çünkü sezon içerisinde mental anlamda yaşadıkları olumsuzlukları da düzelteceğiz, her anlamda hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

Performansları yüzde yüz artacak
Tek ve çift antrenman olarak bu kampı planladıklarını ve performansların ciddi şekilde artış göstereceğine inandıklarını aktaran Ovalıoğlu, “Kalecilerimizin bir sezonda yaşadığı fiziksel ve mental anlamdaki tüm sorunlarını çözeceğiz. Bu antrenmanları aldıkça onların performansları artacak ve değerini görecekler. Çünkü onlar profesyonel. Türkiye’deki bütün profesyonel kalecilerin bu konuyu değerlendirip, bizimle iletişime geçmelerini ayrıca rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel antrenmanlar yapacağız"
Kampın Giresun’da olacağını ve katılım sağlayacak profesyonellerin otellerinin ayarlanıp, aynı evlerindeki konfor ve rahatlığın da ayrıca sağlanacağını sözlerine ekleyen Ovalıoğlu, “Her profesyonel bu kampın değerini ve anlamını biliyor. Onların eksiği neyse tamamlayacağız. Zaten farkımızda burada, kişiye özel antrenmanlar yapacağız. Kampa katılan kalecilerimizin otelini de ayarlıyoruz. Tamamen huzurlu ve konforlu bir şekilde hem mental hem fiziksel açıdan çok daha iyi yerlere gelerek Giresun’dan ayrılacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
YEREL HABERLER Görele’de çocuklara olta takımı dağıtıldı
Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu bilimsel olarak ispatladılar Korona virüse yakalanan hastalar üzerinde dünyada ilk defa Giresun'da yapılan çalışmada zeytinyağının hayat kurtaran etkisi bilimsel olarak kanıtlandı
YEREL HABERLER Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu ...
Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
YEREL HABERLER Giresun'da topraksız tarımda ilk çilek hasadı başladı
Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır
YEREL HABERLER Giresun Kale çevresi kentsel dönüşüme hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.