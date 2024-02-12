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        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:18
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        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Erol Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karadere, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

        Karadere, gazetecilere, Espiye'de iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, 31 Mart seçimlerinde yeniden bu göreve talip olduğunu söyledi.

        Espiye halkının gereken desteği vereceğine inandığını aktaran Karadere, "Espiye halkı, yaptığımız hizmetleri iyi biliyor. Seçimi kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi açıklayacağız." dedi.

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