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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:54
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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu.

        Temür, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal'dan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Temür, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, seçimlerde Mustafa Karadere'ye destek istedi.​​​​​

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