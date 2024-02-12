Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı

        1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Harşit Savunması Vakfı tarafından Tirebolu ilçesinin Demirci Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz'in Çanakkale"si olarak nitelendirilen Harşit Vadisi'nin, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ile direniş hikayesinin ana üssü olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından alana günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Espiye Belediyesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Espiye Belediyesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, belediye başkan adayları tanıtım toplantı...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, belediye başkan adayları tanıtım toplantı...
        Bakan Kacır: Alper Gezeravcı, en kısa sürede Türkiye'de olacak (2)
        Bakan Kacır: Alper Gezeravcı, en kısa sürede Türkiye'de olacak (2)