Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 69 yıllık evli çift, hala birbirlerini evliliklerindeki ilk gün gibi seviyor

        Giresun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi konuklarından 69 yıllık evli Abdurrahman Aydın (91) ve eşi Havva Aydın (88), birbirlerini evliliklerinin ilk günündeki gibi seviyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 69 yıllık evli çift, hala birbirlerini evliliklerindeki ilk gün gibi seviyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi konuklarından 69 yıllık evli Abdurrahman Aydın (91) ve eşi Havva Aydın (88), birbirlerini evliliklerinin ilk günündeki gibi seviyor.

        Dünya evine 1955 yılında giren memur emeklisi Abdurrahman Aydın 2017, eşi Havva Aydın ise 2018 yılından bu yana 74 yaşlının bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sakinleri arasında yer alıyor.

        Birlikteliklerinde 69. yıla giren Aydın çiftti, evlilik süreci ve yaşantılarıyla topluma örnek oluyor.

        Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, 2015 yılında hizmete giren merkezde 69 yıllık Aydın çiftinin kendileri için özel bir yerinin olduğunu söyledi.

        Modaoğlu, Aydın çiftinin yaşantıları ve evlilik süreçleri ile topluma örnek teşkil ettiklerini dile getirerek, "Abdurrahman amcamız ve Havva teyzemiz 69 yıllık evlilik süresi geçirmekteler. Bu, evlilikteki tecrübelerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir."

        Abdurrahman Aydın ise 1955 yılında evlendiği Havva Aydın ile merkezde huzurlu ve güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

        Evliliklerinde 69. yıla girdiklerini aktaran Aydın, "Yıllar akıp gitti. Eşim de her zaman yanımdaydı. Birbirimizi ilk günkü gibi seviyoruz. Bir kaç yıldır da buradayız. Allah razı olsun amirlerden bizi rahat ettirmek için çabalıyorlar." diye konuştu.

        Aydın, evli çiftlere ve evlenecek gençlere ise birbirlerine olan saygı ve sevgilerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye'yi ziyaret etti
        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı
        Harşit zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı
        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        CHP Espiye Belediye Başkan Adayı Karadere, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Espiye Belediyesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Espiye Belediyesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste yılda 60 ton mantar üretiyor