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Fındığın başkenti Giresun’da çay hasadı başladı Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülerle başladı

İHA

Fındığın başkenti Giresun’da çay hasadı başladı Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülerle başladı

Türkiye'nin en kaliteli fındığını yetiştirilen ili Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.
Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir özel çay firması tarafından düzenlenen birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ilçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin ton yaş çay rekoltesi gerçekleştiğini ve bu rekoltenin de yaklaşık 40 bin tonunun Giresun'da gerçekleştiğini söyledi.
Giresun'da yetişen çayın kalitesini toprağın mineral yapısından ve iklimden aldığını dile getiren Çakırmelikoğlu, "Giresun’da Tirebolu, Espiye, Eynesil, Güce ilçelerimiz olmak üzere yaklaşık 12 üretim tesisimiz bulunmakla beraber 15 bin dolayında üreticimiz yılda yaklaşık 40 bin ton civarında yaş çay üretimi gerçekleştirilmektedir. 12 üretim tesisimizde hem istihdama hem de üretime katkı sağlamaktadır” dedi.
Özel çay firması yetkilisi Hüseyin Kara da bu yıl 15 bin ton yaş çay alarak 3 bin ton kuru çay üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Kara "Bu yıl rekoltenin yüzde 25 civarında düşük olmasını bekliyoruz. Bu bölge çayını hem Tirebolu markasıyla hem Eynesil markasıyla Giresun ili markası olarak internet üzerinden de satışını yaparak bu bölgenin çayını farklı bir damak tadı olarak Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Çay toplama etkinliğine Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile davetliler katıldı.

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