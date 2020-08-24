İHA

Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde, içinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır için ilk olarak Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

İHA'da yer alan habere göre burada düzenlenen törenin ardından 44 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın naaşı, helikopter ile memleketi Ordu’nun Çamaş ilçesine getirildi. İlk olarak ilçedeki Danışman Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülen şehidin cenazesi, helallik alındıktan sonra konvoy ile ilçe stadyumuna getirildi.

ŞEHİT OĞLU ALPEREN ANNESİNE SARILDI

Yakınları, şehit tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Törende, şehit oğlu Alperen'in annesine sarılması ise görenlerin yüreklerini dağladı.

ÜÇ ÇOCUĞU VARDI

Öte yandan emekliliğine 18 ay kaldığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Erdem Çıtır’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu milletvekilleri, askeri personeller, ilçe belediyesi başkanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.