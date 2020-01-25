TFF 1. Lig’in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada, Giresunspor’un organize gelişen atağında Bekir Yılmaz’ın pasıyla topla buluşan Muhammet Bayır'ın ortasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada sol kanattan Del Valle'nin pasında ceza sahası içinde Ahmet İlhan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0
71. dakikada Ümraniyespor'un gelişen atağında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlara gitti. 2-1
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