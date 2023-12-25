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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor Giresunspor'da ayrılık - Futbol Haberleri

        Giresunspor'da ayrılık

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:38
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        Giresunspor'da ayrılık
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        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevini yürüten, geçmişte Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan Birinci ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Mehmet Birinci'ye Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

        Giresunspor, Mehmet Birinci yönetiminde çıktığı 8 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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