Yeşil-beyazlı kulüpten Magomed-Shapi Suleymanov transferiyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "GZT Giresunspor´umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar´dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov´u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."