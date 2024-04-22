Giresunspor’da olağanüstü kongre gerçekleştirilecek
Trendyol 1. Lig'den küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig’de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşmesinin ardından olağanüstü kongre kararı aldı.
Giresunspor kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulu 11.05.2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi Çotanak Spor Kompleksi’nde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 18.05.2024 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir” denildi.