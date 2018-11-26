Kadın girişimci sayısının her geçen gün arttığı Türkiye'de, çeşitli kurum ve kuruluşlar da bu alana yöneliyor. Bunlardan e-ticaret platformu Hepsiburada.com, Mayıs 2017’de başlattığı 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programında 3 bin 300 kadın girişimciye ulaştı.

Kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik eden programda, şirket hissesinin yüzde 51’inin kadınlara ait olması şartı bulunuyor. Programda, ücretsiz mağaza açma hakkı, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, kampanya, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunuluyor.

170 BİN ÜRÜN VAR

Girişimci kadınları ön plana çıkararak, satış ve marka bilinirliklerine katkı sağlamak için platformda özel bir sayfa oluşturduklarını kaydeden Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, "Ana sayfadan ulaşılabilen 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' sayfasında, girişimci kadınların ürünlerini bir araya topladık. Tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategoride girişimci kadın ürününü müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca, platformumuz üzerindeki girişimci kadınların mağazalarında, onların marka ve girişimcilik hikayelerine de yer veriyoruz" dedi.

Hepsiburada'nın sunduğu e-ticaret eğitimlerinden bugüne kadar 450’den fazla kadın girişimci faydalanmış durumda. Son 1 yılda 72 ilden yaklaşık 3 bin 300 kadın girişimci programa dahil olurken, bu rakamın yılsonuna kadar 4 bine ulaşması hedefleniyor. Hepsiburada'nın platformunda, girişimci kadınlara ait toplamda 170 binin üzerinde ürün bulunuyor.

'BIG BANG'E BEKLİYORUZ'

Girişimcilik ekosistemini farklı işbirlikleri ile desteklediklerini anlatan Koray Öztürkler, "Bu işbirlikleri kapsamında İTÜ Çekirdek’e destek veriyoruz. Mentörlerimiz İTÜ Çekirdek bünyesindeki girişimcilere uzmanlık alanlarına göre mentörlük sağlıyor ve onlara gerçek hayat ile teori arasındaki bağı kurmaları için yardımcı oluyor" dedi.

İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik yarışmasına e-ticaretle ilgili girişimcilik fikri olanların da katılım göstermesi için çağrılarda bulunduklarını belirten Öztürkler, "Hepsiburada olarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimini geliştirecek platform, mobil uygulama, lojistik gibi müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi için İTÜ Çekirdek ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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