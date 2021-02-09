'KIZ KARDEŞİ TEMSİL EDECEK' İDDİASI

Page Six’in haberine göre; Gisele Bündchen'i bundan böyle menajer olarak çalışan ikiz kardeşi Patricia temsil edecek.

40 yaşındaki Bündchen, henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.