        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen fotoğraf çekiminde yoga becerilerini sergiledi

        Gisele Bündchen fotoğraf çekiminde yoga becerilerini sergiledi

        Yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanıyla formunu koruyan Gisele Bündchen, yoga konusundaki hünerlerini reklam çekiminde gösterdi

        Giriş: 08.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:46
        Yoga becerilerini sergiledi
        Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, Miami sahilinde bir reklam çekimi sırasında görüntülendi. Kahverengi bir spor kıyafetiyle kaslı vücudunu sergileyen 45 yaşındaki model, kameralar önünde enerjik bir şekilde esneme ve koşma hareketleriyle birlikte yoga becerilerini gösterdi.

        Üç çocuk annesi Gisele Bündchen, daha önce verdiği bir röportajda, yoga, jiu-jitsu ve ağırlık antrenmanı yaparak sağlık ve zindelik rutinini sürdürdüğünü belirtmişti. Sabah 5'te uyanıp meditasyon yaptığını ve yogaya gitmeden önce koşuya çıktığını söyleyen Bündchen; "Hareket etmek günlük hayatımın bir parçası" demişti.

        Bir dönem Victoria's Secret gösterilerinin en önde yürüyen isimlerinden olan Gisele Bündchen, egzersiz yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşırken vücudunu hareket ettirmenin önemini dile getirmişti.

        Jiu-jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu şubat ayında dünyaya getiren ünlü model, doğumdan kısa süre sonra eski formuna kavuşmasıyla dikkat çekmişti.

        2009 ila 2022 arasında evli kaldığı eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 13 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de, oğlu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanışmıştı.

