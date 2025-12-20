Habertürk
        Gisele Bündchen'in evlendiği ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen'in evlendiği ortaya çıktı

        Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, Amerikan futbolu efsanesi Tom Brady ile yollarını ayırmasından 3 yıl sonra özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Bündchen, uzun süredir birlikte olduğu Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile 3 Aralık'ta Florida'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi

        Giriş: 20.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:59
        Evlendiği ortaya çıktı
        Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin evliliği, magazin dünyasında hem bir aşk hikâyesi hem de köklü bir yaşam değişiminin sembolü olarak büyük yankı uyandırdı. Çiftin yolları ilk kez 2021'de Bündchen’in oğlu Benjamin’e Jiu-Jitsu eğitimi aldırmak istemesiyle kesişti. Başlangıçta sadece çocuklarının eğitmeni olan Valente, kısa süre sonra ünlü modelin de hocası oldu. Bündchen, verdiği röportajlarda bu disiplin sayesinde sadece kendini korumayı değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı ve odaklanmayı da öğrendiğini sık sık dile getirdi.

        Tom Brady ile olan 13 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Gisele Bündchen'in Valente ile olan profesyonel ilişkisi, zamanla derin bir arkadaşlığa ve ardından romantik bir bağa dönüştü. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da Kosta Rika ve Florida’da birlikte geçirdikleri vakitler bu birlikteliğin sinyallerini vermişti.

        3 Aralık'ta Florida’da gerçekleşen düğün töreni, Gisele Bündchen’in son yıllarda benimsediği sade ve doğa dostu yaşam tarzına uygun olarak organize edildi. Sadece en yakın aile üyelerinin ve dostların katıldığı bu mahrem törende çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Bündchen’in çocukları Benjamin ve Vivian’ın da bu yeni başlangıca ve annelerinin mutluluğuna tam destek verdikleri belirtiliyor. Bu evlilikle birlikte podyum dünyasının ışıltısından ziyade huzura ve sağlıklı yaşama odaklanan Bündchen, hayatında yeni ve dengeli bir döneme adım atmış oldu.

