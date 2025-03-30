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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gitar ve İstanbul kemençesi Grand Pera'da

        Gitar ve İstanbul kemençesi bu konserde

        Grand Pera sahnesi, Nisan ayı boyunca İstanbul Gençlik Orkestrası, Duo Mare, Erdem Sökmen ve Nağme Yarkın gibi sanatçı ve grupları klasik müzikseverlere buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:25
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        Gitar ve İstanbul kemençesi bu konserde
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        Duo Mare’den Barok, Romantik ve Çağdaş Dönem Eserleri

        Didem Erken ve Tuncer Önder tarafından kurulan Duo Mare, 5 Nisan’da Grand Pera tarihi binada, orijinal eserler ve düzenlemelerden oluşan bir konser programı sunacak. Programda, Barok, Romantik ve Çağdaş Dönemlerden izler taşıyan eserler yer alacak.

        İstanbul Gençlik Orkestrası, Mozart ve Beethoven ile Müzikseverlerle Buluşuyor

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        İstanbul Gençlik Orkestrası, 24 Nisan’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sezonun son konserini verecek. Şef Ramis Sulu yönetimindeki orkestranın solisti, usta kemancı Can Özhan olacak. Özhan, Bruch’un 1. Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ise orkestra, Beethoven’ın eserleriyle dinleyicilere ilham verici bir gece sunacak.

        Erdem Sökmen ve Nağme Yarkın’dan Eşsiz Bir Gitar ve İstanbul Kemençesi Uyumu

        26 Nisan’da ise Erdem Sökmen ve Nağme Yarkın, gitar ve İstanbul kemençesinin eşsiz uyumunu Grand Pera Emek Sahnesi’nde müzikseverlere sunacak. Geleneksel olarak farklı iki enstrüman gibi görünen gitar ve İstanbul kemençesi, bu projede olağanüstü bir uyumla bir araya geliyor. Konserlerin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.

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        #İstanbul Gençlik Orkestrası
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        #Nağme Yarkın
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