Beşiktaş'taki bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında "Tehdit" suçundan beraat isterken; Gizem Akbaş'ı yumrukladığı iddia edilen sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gizem Akbaş katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadılar.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların Gizem Akbaş'a karşı tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılmışsa da suçu kabul etmedikleri, olayın meydana geldiği yerde kimsenin bulunmadığı ve kameranın görüş alanı dışına bulunduğunun anlaşıldığı, şikayetçinin iddiasından başka sanıkların cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan ayrı ayrı beraatlerini talep etti. Savcı, Gizem Akbaş ile Mücahit İsmail Ayta'nın olay sırasında ayrılmış olduklarını, olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını, şikayetçi lavabodan dönerken Ayta tarafından yumruklanarak darp edildiği, Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek sanık Ayta'nın "Kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.