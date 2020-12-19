Gizem Güneş: İlk defa ailemden uzakta yaşıyorum

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncusu Gizem Güneş, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Bir arkadaşıyla kahve içip, sohbet eden Güneş, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Gizem Güneş, dört ay sonra ailesini görmek için İstanbul'a geldiğini dile getirdi.

Muhabirlerin "Ordu'da yaşamak zor mu?" sorusuna oyuncu, şu yanıtı verdi:

Ordu tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Karadeniz deyince bu şekilde tahmin etmemiştim. Çok sevdim oraları, iş bitse bile gezmek için giderim. Ordu'da kedimle birlikte yaşıyorum. Ailemden uzakta ilk defa yaşıyorum. Bu da beni olgunlaştırdı. Yalnız yaşamayı öğrendim.

Yeni yıl ile ilgili konuşan Güneş, "Pandemisiz, samimi, herkese sarılabileceğim bir yıl istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin "İyilik elçisi' olmak istiyormuşsunuz. En büyük hayaliniz bu mu?" sorusunu ise Gizem Güneş, şu şekilde yanıtladı:

Evet, öyle bir hayalim var. 'İyilik elçisi' olmak kadar isteyebileceğim bir şey yok. En büyük hayalim. Oyunculuk hayalimse Fransızca öğretmenliği mezunuyum. O yüzden Fransız-Türk ortak yapımı bir işte oynamak istiyorum. Uluslararası projelerde yer almak isterim.