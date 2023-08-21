Geçtiğimiz yıl futbolcu eşi Caner Turp ile 2 yıl süren evliliğini sona erdiren Gizem Güven, ameliyat oldu. Güven, başarılı geçen operasyonun ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Bıçak altına yatan Güven, ayrıca, "Polip ameliyatıydı bu arada..." diyerek, sevenlerini hastalığı hakkında bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Ardından taburcu olduğunu ifade eden Gizem Güven, "Her şey yolunda" mesajı verdi. Takipçilerinden Gizem Güven'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Fotoğraflar: Instagram