Gizem Karaca: 20 yıl önce...
İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca, çocukluk yıllarına dair fotoğrafını paylaştı
2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, şu sıralar annelik heyecanını yaşıyor.
Hamile olan ve bu sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, bu kez de ilkokul öğrencisi olduğu yıllarda çekilen fotoğrafını yayımladı.
32 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına; "20 sene önce belki de bugün" notunu düştü.
Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetiyle ilgili sorulara; "Belli oldu ama daha söylemiyorum" demişti.