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Haberler Sağlık Gizemli hepatit virüsünde küresel salgın şüphesi!
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İngiltere'den yayılan gizemli hepatit virüsü, küresel salgın şüphesi uyandırıyor

İngiltere'de 5 Nisan'da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Covid-19'dan sonra yeni bir küresel salgın iddialarına konu oluyor

Gizemli hepatit virüsünde küresel salgın şüphesi!
Gizemli hepatit virüsünde küresel salgın şüphesi!
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AA

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen hepatit virüsü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde yayılarak 64 çocuğa daha bulaştı.

Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi.

ŞİMDİYE KADAR 169 VAKA, 1 CAN KAYBI

DSÖ, şimdiye kadar nedeni belirsiz hepatit virüsünün en az 169 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı.

Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

COVID-19 VE ADENOVİRÜSLE BAĞLANTI İHTİMALİ

Vakaların görüldüğü ülkelerde bilim insanları, gizemli hepatit virüsünün Covid-19 ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor.

DSÖ'nün verilerine göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Covid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandı.

Hepatit virüsünün Covid-19 ve adenovirüs bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için DSÖ, vakalardan alınan örnekleri laboratuvarda inceliyor.

Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.

YENİ KÜRESEL SALGIN MI?

Hastalığın DSÖ tarafından "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

ADENOVİRÜS SORU İŞARETİ UYANDIRIYOR

Amerikan biyoteknoloji firması Sana'da Gen Terapisi Direktörü ve Virolog Dr. Semih Tareen, gizemli hepatit vakalarına dair merak edilenleri anlattı.

Tareen, normalde karaciğer iflasına neden olan virüslerin, sebebi bilinen hepatit A, B, C ve D virüsleri olduğunu belirterek "Şimdiye kadarki vakalarda bu virüslerden hiçbiri gözükmedi. Bu yüzden hepatit enfeksiyonlarının sebebinin ne olduğuna dair araştırmalara başlandı" dedi.

Yapılan testlerin sonucunda adenovirüs çıkan kişi sayısının baskın olduğuna dikkati çeken Tareen, "Bu çocuklarda adenovirüsün tespit edilmesi, soru işareti uyandırıyor. Çünkü adenovirüs normalde sağlıklı çocuklarda karaciğer hepatitine sebep olmaz" diye konuştu.

Tareen, adenovirüsün şimdiye kadar sadece bağışıklık yetmezliği olan kişilerde hepatite sebebiyet verdiğinin altını çizerek "Söz konusu vakalarda herhangi bir bağışıklık yetmezliği yok. Dolayısıyla bu hepatit virüslerinin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİLİK ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Gizemli hepatit enfeksiyonlarında adenovirüs bağlantısı ihtimalinin yüksek olabileceğini belirten Tareen, "şimdiye kadar elde edilen delillerin, vakaların adenovirüs 41 ile bağlantısı olduğuna işaret ettiğini" fakat bu bağlantıyı doğrulamak için araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Tareen, gizemli hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline dair soruya ise "Şimdilik endişe edilecek bir durum söz konusu değil fakat aynı zamanda vakaların sebebini tam olarak bilmiyoruz. Zamanla anlayacağız" cevabını verdi.

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