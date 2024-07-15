"Gizli belgeleri saklamakla" suçlanıyordu, dava düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava düşürüldü.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını gösterdi.

ANAYASANIN ATANMA MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ İÇİN REDDEDİLDİ

Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir.” ifadesini kullandı.

Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith’in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

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Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump’ın Smith’in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.