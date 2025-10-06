Bir dilim lavaş, bir tabak mercimek çorbası ya da bir kase meyveli kefir... Sağlıklı seçimler gibi görünse de, kontrolsüz tüketildiklerinde diyabetliler için ciddi risk oluşturabilirler. Kan şekerinizi dengede tutmanın yollarını keşfedin!

KAN ŞEKERİNİZİ YÜKSELTEN SAĞLIKLI SANILAN BESİNLER

Sağlıklı beslendiğinizi düşünürken kan şekeri dengenizde sorunlar mı yaşıyorsunuz? Özellikle diyabeti olan bireyler için yalnızca ne yendiği değil, ne kadar yendiği de büyük önem taşıyor. Diyabet yönetiminde karbonhidrat tüketimi kilit rol oynar. Ancak karbonhidratları tamamen hayatınızdan çıkarmak çözüm değildir. Önemli olan, doğru türde karbonhidratı doğru miktarda tüketmektir.