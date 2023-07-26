Eski ABD Başkanı John F.Kennedy'nin suikastı ile ilgili gizliliği kaldırılan ve 1000'den fazla belgeden oluşan dosyalar, dikkat çeken UFO detaylarını da gün yüzüne çıkardı.

Belgelere göre bir CIA yetkilisi, askeri personelin uçan dairelere benzeyen iki dairesel cismin kalkışına da tanık olduğunu bildirdi. Bu olay ABD'deki UFO ve Kennedy suikastına dair komplo teorilerini daha da alevlendirdi.

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Kennedy'nin suikast belgelerinde yer alan detaylara göre, 1955'te Sovyetler Birliği'ne yapılan ziyaret sırasında hazır bulunan gözlemcilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan eski bir CIA ajanı Rueben Efron'du.

Efron, 5 Ekim 1955'te Sovyetler Birliği'nde Atjaty ve Achijabu arasında Senatör Richard Russell ve Yarbay Hathaway ile seyahat etti.