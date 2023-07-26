Gizliliği kaldırılan John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO detayı
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürülmesiyle ilgili bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılması, ABD Hava Kuvvetleri'nden 1955'te alınan bir telgrafı gün yüzüne çıkardı. Telgrafta Sovyetler Birliği üzerinde 'uçan dairelere' tanık olduklarını iddia eden üç ABD'li gözlemcinin ifadeleri yer aldı.
Eski ABD Başkanı John F.Kennedy'nin suikastı ile ilgili gizliliği kaldırılan ve 1000'den fazla belgeden oluşan dosyalar, dikkat çeken UFO detaylarını da gün yüzüne çıkardı.
Belgelere göre bir CIA yetkilisi, askeri personelin uçan dairelere benzeyen iki dairesel cismin kalkışına da tanık olduğunu bildirdi. Bu olay ABD'deki UFO ve Kennedy suikastına dair komplo teorilerini daha da alevlendirdi.
Kennedy'nin suikast belgelerinde yer alan detaylara göre, 1955'te Sovyetler Birliği'ne yapılan ziyaret sırasında hazır bulunan gözlemcilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan eski bir CIA ajanı Rueben Efron'du.
Efron, 5 Ekim 1955'te Sovyetler Birliği'nde Atjaty ve Achijabu arasında Senatör Richard Russell ve Yarbay Hathaway ile seyahat etti.
Ancak isminin açıklanmasına rağmen Efron'un ziyaretlerinin amacı belirtilmedi.
Resmi belge gözlemin, uçan daire şeklindeki cismin kuzey yönünde hızlanmadan önce yavaşça yükseldiğine tanık olan 'üç güvenilir Amerikalı gözlemci' tarafından yapıldığını vurguladı.
Olayın ardından üç ABD’li gözlemci Prag'a giderek büyükelçilikteki ABD Hava Ataşesi Yarbay Thomas S. Ryan ile görüştü.
Rapora göre gözlemler ardından ABD’ye ulaştı, ancak o dönemde konu kamuoyuna duyurulmadı.
SUİKASTA İLİŞKİN BELGELER
SUİKASTA İLİŞKİN BELGELER
ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.
Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongrede kurulan bir komisyon suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.
NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017 ve 2018'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.
Biden yönetimi ise geçen yıl 15 Aralık'ta binlerce belgeyi erişime açmıştı.