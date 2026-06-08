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        Haberler Dünya GKRY ile Fransa'dan askeri anlaşma | Dış Haberler

        GKRY ile Fransa'dan askeri anlaşma

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında askeri işbirliğini ve Fransız askerinin Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılmasını içeren Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        GKRY ile Fransa'dan askeri anlaşma

        Anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girdiğini GKRY lideri Nikos Hristodulidis, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        Hristodulidis, açıklamasında, SOFA'nın imzalanarak yürürlüğe girmesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik özerkliği konusundaki ortak Avrupa hedefine katkı sağladığını savundu.

        GKRY ile Fransa arasındaki anlaşma

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 23 Nisan'da GKRY'ye gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan ve iki taraf arasında müzakere edilen SOFA kapsamında, Fransa’nın askeri unsurları belirli koşullar çerçevesinde GKRY'de konuşlandırılabilecek.

        Anlaşma, Fransa'nın askeri varlığının, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki çeşitli faaliyetleri için Güney Kıbrıs'ta bulunmasına yönelik hukuki bir zemin de oluşturuyor.

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        GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yürürlüğe girdiğini duyurduğu SOFA, Fransa'ya GKRY'deki üsleri ve askeri altyapıyı da kullanma imkanı tanıyor.

        Anlaşmanın, Fransa ile Rumlar arasındaki askeri teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve stratejik diyalog konularını da içerdiği bildiriliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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