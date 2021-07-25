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GLADYATÖR FİLMİ KONUSU

General Maximus’un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın varisi Commodus, general ile ailesinin derhâl öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan Maximus’u artık kölelik yaşamı beklemektedir. Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak eğitilir. Yıllar sonra Roma’ya geri döndüğünde tek bir amacı vardır. Yeni İmparator Commodus’u öldürerek karısıyla oğlunun katledilmesinin intikamını almak...

Maximus arenalarda geçen yılları boyunca çok önemli bir gerçeği öğrenmiştir. İmparatorun gücü ne kadar fazla olursa olsun halkın iradesi ondan çok daha güçlüdür ve intikamını alabilmenin tek yolu imparatorluğunun en büyük kahramanı olabilmekten geçmektedir.

Roma’daki büyük Colloseum Arenası’nın tam ortasında durmakta olan Romalı gladyatör, bakışları imparatorun locasına dikilmiş hâlde kararı beklemektedir. Yaşamın ve ölümün gücünü elinde bulunduran imparatorun baş parmağı havaya kalkmış durumdadır. Ucunun aşağıya dönmesiyle birlikte imparatorluğun acımasız yasaları işleyecek ve yendiği rakibini öldürmesi için gladyatöre gerekli sinyali vermiş olacaktır.

GLADYATÖR FİLMİ OYUNCULARI

Russell Crowe: Maximus Decimus Meridius
Joaquin Phoenix: Commodus
Connie Nielsen: Lucilla
Richard Harris: Marcus Aurelius
David Hemmings: Cassius
Derek Jacobi: Gracchus
Djimon Hounsou: Juba
David Schofield: Falco
John Shrapnel: Gaius
Tomas Arana: Quintus
Ralf Moeller: Hagen
Oliver Reed: Proximo
Tommy Flanaga: Cicero
Sven-Ole Thorsen: Tigris
Spencer Treat Clark: Lucius

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