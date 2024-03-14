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        Haberler Müzik Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu - magazin haberleri

        Glastonbury Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

        Dünyanın en büyük açık hava festivali olan Glastonbury'nin ana kadrosunda Dua Lipa, Coldplay ve SZA var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:05
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        Glastonbury'de kadro belli oldu
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        Dünyanın en büyük açık hava festivali olan Glastonbury'de sahne alacak isimler belli oldu. İngiltere'nin Glastonbury şehrinde, yeşil alanda müzik ve canlı sanat performansların sergilendiği festivalin ana şarkıcı kadrosunda İngiliz popçu Dua Lipa ve İngiliz rock grubu Coldplay ile ABD'li şarkıcı ve söz yazarı SZA olacak.

        Dua Lipa ile SZA ile Glastonbury’nin 54 yıllık tarihinde ilk kez üç ana sanatçıdan ikisi kadın olacak. Glastonbury Festivali'ne ikinci kez katılacak olan Dua Lipa, ilk kez ana sanatçı kadrosuna dahil oldu. Geçen yıl Arctic Monkeys, Guns N' Roses ve Elton John'dan oluşan, erkeklerin hakimiyetindeki ana kadro eleştiri almıştı.

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        Bu yıl Glastonbury'de sahne alacak isimler arasında PJ Harvey de var

        Glastonbury Festivali'nde ayrıca ABD'li rock grubu LCD Soundsystem, İngiliz rapçi Little Simz, 80'lerin pop ikonu Cyndi Lauper, Nijeryalı şarkıcı Burna Boy, İngiliz soul müzik yıldızı Olivia Dean ile Keane, PJ Harvey ve Paloma Faith de yer alacak.

        Glastonbury Festivali, bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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        #Dua Lipa
        #Glastonbury
        #Coldplay
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