Glutensiz beslenme nedir, nasıl yapılmalı? Glutensiz beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Ancak çölyak hastalığı, gluten hassasiyeti veya bu proteine karşı intoleransı olan kişilerde sindirim sistemi glutene olumsuz tepki verebilir. Bu nedenle bu bireylerin gluteni tamamen veya büyük ölçüde beslenmelerinden çıkarması gerekir. Genellikle ekmek, makarna, börek, kek, kraker, hazır soslar ve işlenmiş bazı gıdalarda bulunur. Bu geniş kullanım alanı glutenin modern beslenmede önemli bir rol oynamasına neden olmuştur.

GLUTENSİZ BESLENME NEDİR?

Glutensiz beslenme, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi gluten içeren tahılların tamamen veya büyük ölçüde çıkarıldığı bir beslenme biçimidir. Gluten; ekmek, makarna, kek, kurabiye, hazır soslar, bazı atıştırmalıklar ve işlenmiş birçok üründe bulunan bir protein yapısıdır. Glutensiz beslenmenin temel amacı, vücudun gluten karşısında gösterdiği olumsuz tepkileri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmaktır. Çölyak hastalığı olan kişilerde gluten ince bağırsaklara zarar verebilir. Bu nedenle tamamen glutensiz bir yaşam zorunludur.

Gluten hassasiyeti veya intoleransı olan bireylerde ise şişkinlik, gaz, karın ağrısı, yorgunluk gibi semptomları azaltmak için tercih edilir. Glutensiz beslenmede pirinç, mısır, karabuğday, kinoa, patates, sebze, meyve, bakliyat, et, balık, yumurta ve süt ürünleri güvenle tüketilebilir. Bu beslenme biçimi, işlenmiş gıdalardan uzaklaşmayı ve içerik etiketlerine daha dikkatli bakmayı gerektirir. Doğru uygulandığında sindirimi rahatlatan, bağırsak sağlığını destekleyen ve daha dengeli bir beslenme düzeni oluşturmaya yardımcı olan bir yaşam tarzına dönüşebilir.

GLUTENSİZ NASIL YAPILIR? Glutensiz beslenme düzeni oluşturmak için ilk adım, gluten içeren tüm tahılları ve bu tahıllardan yapılmış ürünleri günlük öğünlerden çıkarmaktır. Bu süreç yalnızca ekmek ve makarna gibi belirgin ürünlerle sınırlı değildir. Hazır çorbalar, soslar, kaplamalı atıştırmalıklar, bazı yoğurtlar, hatta işlenmiş et ürünleri bile gizli gluten içerebilir. Bu nedenle içerik etiketlerini dikkatle okumak büyük önem taşır. Glutensiz bir mutfak düzeni kurmak isteyenlerin pirinç, mısır, karabuğday, kinoa, patates ve baklagiller gibi doğal olarak glutensiz kaynaklara yönelmesi gerekir. Unlu tariflerde buğday unu yerine pirinç unu, mısır unu, badem unu veya karabuğday unu gibi alternatifler kullanılabilir. Evde hazırlanan ekmek ve keklerde bu unların karışımını kullanmak daha iyi sonuç verir. Mutfakta ayrı kesme tahtası, ayrı tost makinesi ve temiz mutfak yüzeyleri kullanmak çapraz bulaşmayı önler. Dışarıda yemek yerken "glutensiz" ibaresi olan seçenekleri tercih etmek veya kullanılan malzemeleri önceden sormak güvenli bir adım olur. Glutensiz ürünlerin çoğu işlenmiş gıdalarda bulunabildiği için mümkün olduğunca taze, ev yapımı ve doğal içeriklere yönelmek bu beslenme düzeninin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Böylece glutensiz yaşam hem daha bilinçli hem de daha sürdürülebilir bir beslenme modeli hâline gelir.