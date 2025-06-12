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        Haberler Yaşam Göç yolunda tek başına kalan ak pelikan görüntülendi

        Göç yolunda tek başına kalan ak pelikan görüntülendi

        Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:53
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        Göç yolunda tek başına kaldı
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        Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti.

        Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi.

        Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

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        #Ak pelikan
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