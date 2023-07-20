Göçmen denetimindeki görüntüye soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması İstanbul Valiliği, Fatih'te yapılan düzensiz göçmen denetimiyle ilgili açıklamada bulundu. Senegal uyruklu bir göçmenle ilgili yapılan açıklamada, "Şahsın vize süresinin dolduğu ancak gerekli başvurularının devam sürecinde olması sebebiyle herhangi bir muafiyetinin olmadığının öğrenilmesinin ardından kelepçesi açılarak salıverilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" denildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Temmuz tarihinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi Amirliği’nde görevli M.Y. ve Ö.F.S isimli iki personel görev almıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Personeller, saat 14:00 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray Saat Kulesi Valide Cami Sokak içerisinde Göç İdaresince verilen İkamet Tezkeresi bilgilerine göre aslen Senegal uyruklu, 10.12.1988 doğumlu M. Preira isimli şahsı durdurmuşlardır.

Şahsın kendilerine ibraz ettiği ikamet tezkeresi üzerinde oturum izninin sona erdiğinin görülmesi üzerine şahıs Aksaray Meydan Zırhlı Noktaya götürülmek istenmiş ancak şahıs şiddetli dirençle karşılık vermiştir. Şahıs kaçmaya teşebbüs ettiği sırada tekrar yakalanmış ve sosyal medyada da yayınlanan üzücü olay meydana gelmiştir. Akabinde görevliler tarafından 157 (YİMER) aranarak şahsın kimlik bilgileri sorgulandığında, şahsın vize süresinin dolduğu ancak gerekli başvurularının devam sürecinde olması sebebiyle herhangi bir muafiyetinin olmadığının öğrenilmesinin ardından kelepçesi açılarak salıverilmiştir. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."