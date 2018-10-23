Küçük kızı hayatta tutmak için her şeyi yaptı

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli Harun Kılıçoğlu, düzenlenen basın toplantısında denizden çıkarılan çocuğu hızla ambulansa yetiştirmek için çabaladığını aktardı.

Çocuğu hayata döndürmek için ilk olarak kalp masajı yaptığını ve kısmen de bunda başarılı olduklarını belirten Kılıçoğlu, "Zaman kaybetmemek açısından sağlıkçı arkadaşlara teslim etmeye çalıştık. Yaptığım hamle tamamen buydu." dedi.

A.A'nın haberine göre, kendisinin de iki çocuğu bulunduğunu belirten Kılıçoğlu, bütün çocuklara kendi çocuğu gözüyle baktığını, hayat görüşünün bu şekilde olduğunu vurguladı. Kılıçoğlu, "Dinleri, dilleri ve ırkları farklı olabilir ama onlar da bizim evladımız diye düşünüyorum. Benim odaklandığım bir konu vardı. Daha fazla bir şeyle ilgilenemedim. Çocuğu ambulansa yetiştirmek için çabaladım. O anlarda bir baba ne düşünürse ben de onu düşündüm. Bu bir vicdan meselesi. Biz millet olarak, koruyan, gözeten bu insanlara kapısını açan bir devletin içinde yaşayan insanlarız. O çocuğu korumaya ve yaşatmaya çalıştım. Biz hep yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kendisinin 26 yıllık polis memuru olduğunu belirten Kılıçoğlu, meslek hayatı boyunca da trafikte birçok olayla karşılaştığını aktardı.

Yaşanan bir trafik kazasında da içinin yandığını ifade eden Kılıçoğlu, "Kaza yapan, yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarda benim insanım. Haliyle üzülüyorum. Nihayetinde ben de bir insanım." dedi.

Kılıçoğlu, yaşanan üzücü olayın ardından, kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Esengül Civelek ve Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın da arayarak, onurlandırdığını söyledi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, kıyıdan çıktıktan 50 metre sonra batmış, kapasitesini aştığı halde içine istiflendikleri anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 kişi denize düşmüştü.

"İmdat" seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlatmıştı. Trafik polisi Harun Kılıçoğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan bir kız çocuğunu kucağına alarak yaklaşık 100 metre var gücüyle koşarak sağlık ekiplerine yetiştirmeye çalışmıştı. Hastaneye kaldırılan biri Kılıçoğlu'nun ambulansa yetiştirdiği Melek Abucezar, diğeri 12 yaşındaki Somali uyruklu Nafiso Mohamed Abdi olan iki kız çocuğu ile İzmir'e sevk edilen Filistinli Ihab Ebucezar tüm çabalara karşın kurtarılamamıştı. 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

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