Göçmen krizi sürüyor! Sınırda son durum

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Türkiye'nin sınırları göçmenlere açmasının ardından, Türkiye'den Yunanistan'a doğru geçişler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamaya göre 140 bin civarında göçmen Yunanistan'a geçerken, sınırdan geçişler sürüyor. Diğer yandan denizden geçmeye çalışan göçmenler de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Türkiye'den Yunanistan'a göçmen geçişleri devam ediyor. Gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından Yunanistan sınırında gerginlik de sürüyor. Yunan güvenlik güçleri biber gazı, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ederken, İçişişleri Bakanı Soylu, sınıra 1000 özel harekat polisinin sevk edileceği bildirilmişti.

YUNANİSTAN'DA DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği’nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı’nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.

Eylem sırasında, "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz", "Kale Avrupa’ya hayır" ve "Faşizme ölüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.

14 GÖÇMEN KURTARILDI

Aydın'ın Didim ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botu battı. Olay sırasında denizde can pazarı yaşanırken, 14 göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İki göçmen grubu, Yunanistan adalarına geçmek için Aydın'ın Didim'den botlarla sahile açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, iki bottan birisi battı. İhbar üzerine, harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek; denize düşen 7 çocuk, 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 14 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, ambulanslara alınarak Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, diğer 69 kişilik göçmen grubu ise Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarını batırdığını ileri sürdü.

BODRUM'DA GEÇİŞLER BAŞLADI

Türkiye’nin sığınmacılara açtığı Avrupa kapılarının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinden de Yunan adalarına geçişler başladı. Lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar umut ile ölüm arasındaki yolculukları saniye saniye görüntülendi.

Günlerdir Ege denizinde meydana gelen fırtınadan karşıya geçemeyen sığınmacılar havanın güzel olmasını fırsat bilip Bodrum’dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan’ın Kos adasına geçmek için harekete geçtiler. Şişme Botlarla Akyarlar sahili Fener burnu mekisine gelen yaklaşık 40 Suriyeli, Filistinli, Pakistanlı olduğu görülen yaklaşık 40 kişi Kos adasına geçmek için bekleyişe geçti. Şişme botları ile gelen sığınmacılar, botları şişirdikten sonra ayakkabılarını bir çuvala koyarak botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen sığınmacılar 5 kişilik bota yaklaşık 25 kişi binerek Ege denizine açıldı. Ardından bir gurup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan sığınmacılar 2 metrelik şişme bota doluşarak çıkış yaptı. Karanlık sularda kaybolan mülteciler karşıya geçmek için büyük çaba sar ettiği görüldü.

DENİZDE HAREKETLİ SAATLER

Sığınmacıların Yunanistan’ın Kos adasına geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise haraketli saatler yaşandığı görüldü. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 botu karasularında kuş uçurtmazken Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü.

Deniz yoluyla umuda yolculuk yapan sığınmacılar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı sevdiklerini Türk halkının çok iyi olduklarını belirterek “abim ve çocuklarım Avrupa da o yüzden botla karşıya geçmek istiyoruz. Kapıların açıldığını için bizde geçiş yapmak istiyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum ama tüm aile karşıda bizde geçmek istiyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız şişme bot ile karşıya geçeceğiz. Yunan Sahil Güvenlik ekibinin zor kullanmazsa Avrupa’ya gideceğiz. 20 bin dolarlık masraf yaptık" dedi.

Bota binen sığınmacıların yanlarında getirdikleri eşyalarını ağırlık olmasın diye bot giderken sahile attıkları da görüldü. Öte yandan Bodrum’dan gece boyu birçok botun karşıya Yunan adalarına geçtiği öğrenildi.

SINIR GEÇEMEYENLER OTOGARA SIĞINDI

Avrupa'ya geçiş yapma hayaliyle geldikleri Edirne'den sınırı geçmek isterken Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştıklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 60 göçmen, bu defa deniz yoluyla geçişi denemek için geldikleri İzmir'in Dikili ilçesinde de engelle karşılaştı. Jandarma ve Sahil Güvenliğin hava muhalefeti nedeniyle geçişine izin vermediği göçmenler, soğuk havada üşümemeleri için Dikili Otogarına yönlendirildi. Dikili Kültür ve Çevre Platformu üyeleri göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yaptı.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin sınır hatlarına gidişleri devam ediyor. Kimi göçmenler, Yunanistan'ın kapıları açmasını beklerken bazıları botlar ile Yunan sınırını geçmeye çalışıyor. Burada Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan göçmenlerin bir bölümü çareyi geri dönmekte bulurken, bir bölümü de deniz yoluyla geçişi deniyor. Edirne'den dün sınırı geçmek isterken Yunan polisinin sert müdahalesi ile karşılaşan 59'u Afganistan 1'i de İran uyruklu 60 göçmen İzmir'in Dikili ilçesine geldi. Aralarında 24 çocuğun da bulunduğu göçmenler Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi'nden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bot temin etmeye çalışırken jandarma ve Sahil Güvenlik engeliyle karşılaştı. Hava muhalefeti nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen göçmenler Dikili Otogarı'na yönlendirildi. Göçmenler, geceyi otogarda yatarak geçirdi. Göçmenlerin bu durumunu öğrenen Dikili Kültür ve Çevre Platformu üyeleri, yiyecek, içecek, çocuklar için de süt, ayakkabı ve palto yardımı yaptı.

"ARAMIZDA HASTA ÇOCUKLAR VAR"

Yaşadıklarını anlatan İran vatandaşı Rıza Safari (26),"Buraya Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için geldik. Edirne'de sınırdan geçmek isterken Yunan polisi bizi yakaladı. Paralarımızı aldı. Bazı arkadaşlarımızın telefonlarını da aldılar. Biz de deniz yoluyla geçmek için buraya geldik. Denizden de geçmemize izin vermediler. Ancak birkaç güne kadar bot bulursak tekrar geçmeyi deneyeceğiz. Onun için burada bekleyeceğiz. Aramızda hasta çocuklar var. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

"8 GÜNDÜR YOLDAYIZ, ÇOK ÜŞÜDÜK"

Müjgan Fakiri (13) de 8 kişilik bir aile olduklarını belirtip, "6 kardeşim var. 8 gündür yoldayız. Göçmenlere sınır kapılarının açıldığını duyduk. Ama doğru değilmiş. Yunanistan'a geçmek istiyorduk. Kardeşlerimin elbisesi, ayakkabısı yok. Akşam dışarıda kaldık. Çok üşüdük. Polisler üşümeyelim diye, bizi buraya otogara aldı" dedi.

"PARALARIMIZI ALDILAR"

Afgan vatandaşı Hüseyin Aslani (25),"Edirne'ye sınıra gittik. Oradan Yunan tarafına geçtik. Polis bizi yakaladı. Bize iyi davranmadı. Elbiselerimizi çıkarttı. Telefonlarımızı ve paralarımızı aldı. Sadece bir şortla bizi Türkiye'ye geri gönderdi. Biz de deniz yolunu denemek için buraya geldik. Şimdilik bekliyoruz" dedi.

"LÜTFEN KAPIYI AÇIN"

Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen kadın ve çocuklar, Pazarkule ile Kastanias Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede toplandı. Türkçe ve İngilizce "Lütfen kapıyı açın" diye slogan atan göçmenler, Yunan askerlerinin sınır kapısını açması için bekleyişini sürdürüyor. Tampon bölgede en önde bulanan İranlı Helen (12),Yunan askerlerine, "Size zarar vermeyeceğiz, biz zararlı değiliz, lütfen kapıyı açın" diye bağırdı.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısından, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin, tampon bölge ve çevresinde bekleyişi sürüyor. Sınırın sıfır noktasında bekleyen göçmenlere zaman zaman Yunan güvenlik güçlerinin gaz ve ses bombalı müdahaleleri sürüyor. Bugün Pazarkule ile Kastanias Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede toplanan kadınlar ve çocuklar buldukları kartonlara, Türkçe ve İngilizce, "Lütfen kapıyı açın" diye yazarak eylem yaptı.

Tampon bölgede en önde bulanan İranlı Helen (12),Yunan askerlerine, "Size zarar vermeyeceğiz, biz zararlı değiliz, lütfen kapıyı açın" diye bağırdı. Helen, "Biz sabah saat 8´den beri çocuk, kadın herkes buradayız. Sadece kapının açılmasını bekliyoruz. Bizim onlarla hiçbir problemimiz yok. Onlarla kavga etmek istemiyoruz. Barış yapmak istiyoruz. Biz onlara zarar vermeyeceğiz. Lütfen inansınlar bize. Buradaki herkes adına söz verebiliriz. Kimseye zarar vermeyeceğiz. Sadece iyi bir yaşam istiyoruz. Ben aslen İranlıyım. İran´daki zor koşullar nedeniyle buraya gelmek istedim. Burada 6 yıl kaldım, okudum. Buradaki insanlar gerçekten çok iyi teşekkür ederiz ama gitmek istiyoruz. Babam 2015 yılında sınır açıldığında gitti. Almanya´ya gitti sonra geri geldi. Sürekli biber gazı atılıyor. Dün burada can pazarı yaşandı. Biz Yunanistan´da kalmak istemiyoruz zaten. Onlara da zarar vermek istemiyoruz" dedi.

"YUNANLAR, 'BURAYA GELME HAKKINIZ YOK' DEDİLER"

Yine ön sıralarda yer alan Fatma ise Yunanistan'a geçebildiklerini ancak Yunan askerleri tarafından dövülerek tekrar Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. İranlı Fatma, "Biz botla Yunanistan'a gittik. Oradaki polisler bizi dövdü. Her şeyimizi aldılar. Pasaport, para, kimlik, telefon. Gece de bizi bıraktılar. Nehirde bizi bıraktılar. Bebekler, çocuklar vardı. 'Buraya gelme hakkınız yok. Niye geldiniz' dediler. 60 kişi gittik. Bir arabada da 100 kişi vardı. Hepimizi dövdüler" diye konuştu.