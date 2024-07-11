Brandayı yırtıp yola atladılar! Göçmenler, polisten kaçan TIR'dan atladı
Kırklareli'nde içerisinde 58 kaçak göçmen olan TIR, 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtı. Bu sırada araçta bulunan 58 göçmenden 7'si brandayı yırtıp hareket halindeki TIR'dan atladı. Araç sürücüsü insan taciri bir süre sonra yakalanırken, yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı
Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ 'DUR' İHTARINA UYMADI
Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki TIR'a "dur" ihtarında bulundu.
Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.
TIR, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.
7 YARALI HASTANAYE KALDIRILDI
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 2 yabancı uyruklunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.
Olayla ilgili TIR sürücüsü A.A. gözaltına alındı.