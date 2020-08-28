Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Goji Berry nedir? Faydaları nelerdir?

Anavatanı Uzak Doğu olan ve insanların 6 bin yıldır kullandığı Goji Berry, sağlık açısından pek çok mucizevi faydasıyla günümüzde de tercih ediliyor. Türkiye’de adı "kurt üzümü" olarak geçen Goji Berry'nin kullanımı son dönemde hızla artıyor. Peki Goji Berry nedir? Goji Berry'nin faydaları nelerdir? İşte Goji Berry ve sağlığımıza mucizevi etkileri...

Goji Berry

Moğolistan, Tibet Himalayalar ve Çin’de bulunan goji berry bitkisi 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan bir bitkidir. Sağlık açısından çok faydalı olan bu bitkinin Türkiye’deki adı ‘’kurt üzümü’’ olarak geçer. Yüksek oranda antioksidan içermesi ile 2000 yıldır Çin’de tıp dünyasında kullanımı olan bir bitkidir. Tibetliler goji berry ile elde ettikleri ilaçlar ile kan basıncı ve kolesterol düşürmede kullanmışlardır.

Yumuşak bir meyve olan goji berry tatlıdır ve sulu bir meyvedir. Taze olarak tüketilmesinin yanında kuru olarak da tüketimi sağlanmaktadır. Uzun bir ömre sahip olmak için tüketilen bir meyve olması ile erken yaşlanmanın dahi önüne geçmesi nedeniyle oldukça fazla kullanım alanına sahiptir.

Göji berry hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasında oldukça faydalı etkiler yaratmaktadır. Yaban mersininden daha bir tatlı olan meyve; yapraklarından bitki çayı olarak da tüketilmektedir. Türkiye’de üretimi yapılan goji berry; bol gübneş gören ve sulu topraklarda yetişebilmektedir. İki yaşında ancak meyve vermeye başlayan bitkinin oldukça popüler olması sağladığı birçok fayda ve taşıdığı birçok madde sayesinde bu etkiyi göstermektedir. Şemsiye şeklinde bir bitki olması ve budamanın iyi yapılmasıyla oldukça çok ürün verebilmektedir. Bu sayede dallar aşağıya doğru büyümektedir.

Goji Berry’nin Faydaları Nelerdir?

Erken yaşlanmayı önler: Vücutta bulunan yağ oranını azaltması, uyku düzenini sağlaması, hafızanın güçlenmesi ve büyüme hormonu salgılamasına neden olarak gençlik takviyesi yapar ve afrodizyak özelliği de sağlar.

Vücudu güçlendirerek, enerji verir: Hastalık sonrası yaşanan halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik şikayetlerini gidermede faydalı olur. Egzersiz için enerji vererek vücudun güçlü ve dayanıklı olmasına etken olur.

Kanserden korunmayı sağlar: Germanium adlı bir madde içermesi nedeniyle kanserden koruyucu etki sağlar. Bu maddeyi içeren tek bitkidir. İçeriğindeki antioksidan ve polisakkaritler ile kansere neden olan genetik oluşumlara engel yaratır. Bazı araştırmacılar Karaciğer kanserini önleme de etkili olduğu yolunda tavsiye etmektedirler. Zehirden arındıran etkisi ile karaciğer önemlidir.

Kan basıncını düşürür: Yüksek tansiyona neden olan kan basıncının düşmesi için faydalı olarak Tansiyon ile ortaya çıkabilecek hastalıkları da önlemede yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür: Betasitosterol içermesi ile kolesterol miktarında azalma sağlar. Antioksidan özelliği ile de; damarlarda oluşabilecek plakları engeller. Flavonid içermesi sayesinde de; atar damarların esnekliğini korur ve açık kalmasını sağlar.

Cinsel gücü artırır: Asya tıbbında cinsel gücü artırıcı olarak yer alan goji berry testesteron seviyesinde artışa neden olarak her cins üzerinde etki eder.

Kan şekeri dengesi sağlar: İçerdiği polisakkaritler ile kan şekeri seviyesini düzenler ve insüline karşılık verir. Diyabetlilerde görülen karaciğer yağlanması ve damar sorunlarını içerdiği betain maddesi ile engeller.

Kilo vermeyi sağlar: Özellikle obezite hastaları için kullanımı sağlanarak etkili kilo vermeye yardımcı olduğu gözlenmiştir. Yağların yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlamaktadır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hint yağının faydaları ve zararları nelerdir?
NEDİRHint yağının olumlu ve olumsuz etkileri
Uyku pozisyonlarına göre kişilik analizleri ne anlatıyor?
NEDİRUyku pozisyonlarına göre kişilik analizi
Fildişi nedir? Nerelerde kullanılır?
NEDİRFildişinin kullanım alanları
Aşure günü nedir? Aşure günü neler yapılabilir?
NEDİRAşure gününün önemi, tarihi ve gelenekleri
Aşure nedir?
NEDİRZamanları aşan tarihi miras: Aşure
Hipertiroidi nedir? Nasıl tedavi edilir?
NEDİRHipertiroidi nedenleri ve tedavi yöntemleri
Hormon nedir? İşleyişi nasıldır? Hormon çeşitleri nelerdir?
NEDİRHormonların vücuda etkisi ve hormon türleri
Malazgirt Meydan Muharebesi 949. yıl dönümü! Malazgirt savaşı nasıl oldu?
NEDİRMalazgirt savaşı 949. yıl dönümü
Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma marşı nedir? Malazgirt Zaferi için Kızıl Elma marşı
NEDİRKızıl Elma ne demek?
Güneşin batmadığı yer Kruttvatnet Gölü hakkında merak edilenler
NEDİRGüneşin batmadığı yer: Kruttvatnet Gölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X