Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gök Gölü'ndeki yangın 2. gününde

        Gök Gölü'ndeki yangın 2. gününde

        Konya'nın Kulu ilçesinde birçok kuşun üreme alanı olan ve bu yıl tamamen kuruyan Gök Gölü'ndeki sazlık alanda dün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gök Gölü'ndeki yangın 2. gününde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesine 24 kilometre uzaklıkta Tuz Gölü Havzası içinde yer alan ve 55 yıl önce su taşkınlarını önlemek için oluşturulan Gök Gölü'ndeki sazlık bölgede dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ancak iklimsel değişiklik ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle bu yıl tamamen kuruyan gölün, iç kısımlarındaki arazinin araçlar için uygun olmaması nedeniyle müdahale de güçlük çekildi.

        50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşa üreme alanı olarak ev sahipliği yapan, 1996 yılında sit alanı olarak ilan edilen göl, yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü'nü de besleyen Samsam Deresi'nden besleniyor.

        İki gündür devam eden yangın alanında Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!