Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre, bu aşırı ve anlamsız korku tepkisi durumu en çok özgül fobisi olanlarda görülüyor.

Türkiye’nin birçok bölgesinde yağmur ve gök gürlemesi dolu bir gecenin ardından benzer bir gece yaşadık. Uzmanlar dün gece İstanbul’da aralıksız gök gürlediğini ve dakikada 60 kez şimşek çaktığını belirtiliyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Atilla Tekin, "Gök gürlemesi ruhsal bir bozukluk olmaksızın herkesi etkileyip olumsuz çağrışımlar yapabiliyor. Ancak aşırı ve anlamsız bir korku tepkisi verme durumu sadece özgül fobisi olan bireylerde görülüyor"diyor. Özgül fobi belirli durumlar, nesneler ve işlevler karşısında duyulan aşırı ve anlamsız korku durumu olarak tanımlanıyor. Nesne ve hayvan fobileri en bilinen ve yaygın türleri arasında bulunuyor.

Psikiyatri sınıflandırma sistemlerinde doğa tipi özgül fobiler olarak sınıflanan fobinin alt grubunda; gök gürültüsü, şimşek, yıldırım ve karanlık gibi belirli özgül durumlarla ortaya çıkan fobik davranışlar yer alıyor. Bireyin yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozacak denli şiddetli gök gürültüsünde kişide anksiyete belirtileri ortaya çıkıyor.

Yoğun sıkıntı, kaygı, endişe ve huzursuzluk da sık görülen belirtiler arasında bulunuyor. Bu korkuyu yaşayan kişilerde; Çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, ateş basması, bağırsak sistemi bozuklukları, sık idrara çıkma, baş dönmesi, sallantı hissi, ciltte solukluk, ellerde uyuşma ve karıncalanma ile sık karşılaşılıyor. Bu durumdaki bireyler sıklıkla kaçma ve kaçınma davranışları sergiliyor.

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