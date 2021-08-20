HABERTURK.COM

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy

Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile birliktelik yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. İkili beraberliklerini gözlerden uzak tutuyor.

"BİRAZ HEYECAN VAR" DEMİŞTİ

Haziran ayında objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söylemişti.

Gökçe Bahadır

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.

"YALAN HABER!"

Öte yandan 39 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın geçtiğimiz yıl eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin, birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahadır, "Arkadaşlar tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, onun için yalan haberdi." açıklamasını yapmıştı.

Kerem Tunçeri ve Gökçe Bahadır

Tunçeri ise, "Hiç tanımadığım bir kişiyle saçma detaylar uydurularak, haber yapılması beni hem üzdü hem de yordu. Bu asılsız haberlere itibar edilmemesi ve geçirdiğimiz zor günlerde daha vicdanlı olunmasını diliyorum." şeklinde konuşmuştu.

EMİR ERSOY HAKKINDA

14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı." diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.

Metin Ersoy

Tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy, Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı. 1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte "Mojito" adlı latin-jazz grubunu kurdu ve ikili, Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdi.

Emir Ersoy

Emir Ersoy, 2001 yılında ise "Cuban-ist" adlı latin-jazz grubunu oluşturdu.