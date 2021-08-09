Çalınan eserler iade edilecek 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin kültür varlıklarına karşı dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin gösterdiği korumacılık anlayışının bir göstergesi olarak teslimi sağlanacak 12 eser için Çanakkale Troya Müzesi'nde tören düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un katılacağı teslim töreni 10 Ağustos saat 15'te gerçekleştirilecek.

Panayiya Kimisis Kilisesi'nin de aralarında bulunduğu dini alanlardan çalındığı tespit edilen kültür varlıkları 2007'de Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü ve ele geçirilen kültür varlıkları yed-i emin olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Müze tarafından yed-i emin deposunda Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce titizlikle takip edildi.

Gökçeada'nın Zeytinli, Eski Bademli ve Dereköy mahallelerindeki tarihî kiliselerde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ele geçirilen eserler Çanakkale Arkeoloji Müzesinde korunuyordu.