Dün akşam İstanbul Bakırköy'de sahne alan Gökhan Özen, konser sonrası kendisine gelen acı haberle sarsıldı. Babası Osman Nuri Özen'in vefat haberini alan ünlü şarkıcı kendi aracıyla yola çıkarak sabah 05:30 sularında Ankara'ya ailesinin yanına ulaştı.

Habertürk'ün haberine göre; 78 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonrası hayata veda eden Osman Nuri Özen'in cenazesi bugün Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası sonsuzluğa uğurlanacak.



Makine Yüksek Mühendisi olan babası Osman Nuri Özen'in defin işlemleri ile ilgilenen sanatçı, 1 Eylül tarihinde Ankara Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapmasındaki konserine ailesiyle yaptığı görüşme sonrası çıkma kararı aldı.

Gökhan Özen, acı haberi almadan önce Bakırköy'de verdiği konserde hayranlarıyla buluşmanın keyfini çıkarmıştı.

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