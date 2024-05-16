Gökhan Özen'den 'seks diyeti' açıklaması
Geçtiğimiz günlerde "Seks diyeti yaptım" sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özen, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen, yedi yıl ABD'de gözlerden uzak bir hayat sürdükten sonra Türkiye'ye dönmüştü.
Yüzündeki değişimle de konuşulan şarkıcı, verdiği son röportajda seks diyetine girdiğini söylemişti.
"Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" diyen Gökhan Özen, bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü söylemişti.
"İKİ SEBEBİ VAR"
Bu sözleri sosyal medyada gündem olunca şarkıcı açıklama yaptı. Gökhan Özen şu ifadeleri kullandı: Bir seks diyeti dedim baktım ortalık karışmış. Beni izleyen, beni takip eden belki de örnek olan genç arkadaşlarım için konuyu tekrardan açıklıyorum. Çapkındım, son yıllarda çapkın değilim.
O kadar çapkın değilim ki ABD gibi Los Angeles gibi bir yerde senenin 10 ayı herkesin mayolarla bikinilerle dolaştığı bir ortamda kendi kararımla seks hayatıma ara verdim yani bir seks diyeti yaptım.
Bunu yapmamda iki sebebim vardı. Birincisi nefsime hakim olmak. Dediğim gibi ortam ütopik bir ortam sağlıklı bir insan olarak da aklımız her şeye kayabiliyor. Ben de istedim ki böyle bir ortamda arzularıma isteklerime hâkim olmak.