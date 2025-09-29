Gökhan Sazdağı: Yukarıya tırmanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Gökhan Sazdağı, galibiyeti değerlendirdi.

"Maç eksiğimiz vardı, bunu biliyoruz. Yukarıya oynamak için böyle maçları kazanmak gerekiyor. Zor bir periyottan geçtik. Kocaelispor iyi mücadele etti. İlk yarıda maçı koparabilirdik ama istemsiz geriye yaslandık. Daha iyi olabilirdi ama stresli bir maçtı bizim için. İyi bitti, mutluyuz. Önümüzdeki hafta derbi var, ona hazırlanacağız. Galibiyet üstüne galibiyetle yukarıya tırmanmak istiyoruz. Böyle devam ettikçe olacağına inanıyoruz."

"ARMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Beşiktaş'taki takım ruhuna vurgu yapan deneyimli oyuncu, kadrodaki rekabeti olumlu buldu:

"Cerny olsun Cengiz olsun ikisiyle de anlaşıyorum. Taylan kardeşim, Svensson da var. Kimin oynadığı önemli değil. Arma için mücadele edeceğiz. Kim iyiyse o oynar. Önemli olan takıma katkı vermek."

"ADAPTASYON SÜRECİM HIZLI GEÇTİ"

Takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Sazdağı, birlikteliğin önemine değindi:

"Birçok oyuncuyu tanıyordum önceden. Bu da adaptasyonumu hızlandırdı. Çok iyi bir takım var. Güzel bir birliktelik oldu. Daha çok mücadele ederek yukarıya tırmanmak istiyoruz. Hedefimiz bu."