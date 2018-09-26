Gökhan Türkmen, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la işin Aslı' programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan Türkmen, "Çok değerli bulduğum insanları çok sert eleştirebiliyorum" dedi.

"AJDA PEKKAN, SERDAR ORTAÇ ŞARKILARINI SÖYLEDİĞİNDE BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Aslı Şafak, Türkmen’e Ajda Pekkan hakkında bir röportajında verdiği demecini hatırlattı. Türkmen, şu yanıtı verdi:

“Çok değerli bulduğum insanları çok sert eleştirebiliyorum. Ajda Pekkan’ın bu kadar değerli işler yapıp, her dilde albümü olan, sahnede inanılmaz ışıltısı olan, çok iyi şarkılara imza atmış çok iyi bir yorumcu… Zamanla üstüne bir şey koyamama durumundan bahsediyorum. Piyasaya ayak uydurmak var, bir de hayır abi ben piyasaya ayak uydurmayacağım şu zamana kadar yaptıklarımın üstüne koyacağım daha kaç gence, daha kaç bu işi yapan insana yön verebilirimi dert edeceğim. Ben burada tercihlerinden dolayı Ajda Pekkan’ı suçlayamam. İsterdim ki birilerine yön versin, birilerini çıkartsın, birilerine sahne versin birilerine, birilerine şarkı versin yol göstersin isterdim. Belki yapıyordur belki yapmıyordur ama benim gördüğüm yok. Sadece kendine yaşayan, bu piyasada var olmaya çalışmak benim tercih etmeyeceğim bir şey. Bu benim tercihim ve müzik hayatım boyunca da bunu yapmayacağım. Belli bir noktaya kadar dinlediğim insanları bu tercihinden dolayı dinleyemediğimi söyledim.

Aslı Şafak’ın “Ajda Pekkan senden bir şarkı istese verir misin?” sorusu üzerine, “Benden şarkı istemişti ama aynı frekansta olup olmadığımı anlayamadığım için vermedim” dedi.

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