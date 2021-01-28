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Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi ile ilgili konuştu. Başkan Gümüşdağ, "İrfan Can için Galatasaray ile görüştük. Onlar teklifini iletti, bizler ilettik. Sonrasında Fenerbahçe´nin bir görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. Bunların hepsini 1 Şubat´a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de" dedi

Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
DHA

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor´a 2-1 kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Gümüşdağ, "Bence genel anlamda iyi bir mücadele oldu. Trabzonspor´u kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Abdullah Avcı´yı tebrik ediyoruz. Genel anlamda oyunun hakem yönüne falan çok fazla girmeyeceğim. Genel anlamda iyi bir kupa finali olduğuna inanıyorum. Nihayetinde 2-1 galibiyetle Trabzonspor kazandı. Tebrik ediyoruz, Abdullah Avcı´yı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, OLMADI"

Transferler ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan başkan Göksel Gümüşdağ, "Bugünkü eksiklerimiz çok fazla. Visca, İrfan Can, Rafael, Chadli, Berkay özellikle bugün aynı şekilde; sol bekte Boli Bolingoli... 8-9 oyuncumuz sakattı. Dolayısıyla diğer sahadaki oyuncularda elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Yapacak bir şey yok, olmadı" cevabını verdi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK, FENERBAHÇE´NİN DE GÖRÜŞME TALEBİ OLDU"

Galatasaray ve Fenerbahçe´nin ilgilendiği İrfan Can Kahveci hakkında ise Gümüşdağ, "Gündemde yoğun konuşuyor, doğrudur. İrfan´a yurt dışından da teklifler var. Bir yandan da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Bey ziyarete geldiler. Biz teklifimiz söyledik, onlar söyledi. Bunun üzerine Fenerbahçe´nin de resmi görüşme talebi oldu. Bugünlerde bir randevu verip, görüşme yapacağız. Bunların hepsini 1 Şubat´a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Ben burada rakam söylemeyeyim. Fenerbahçe ile de görüşeceğiz. Biz görüşlerimizi paylaştıktan sonra camialarda paylaşır. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de" ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkan Gümüşdağ, İrfan Can´a Porto´dan bir teklif olup olmadığını ile ilgili soruya ise "Hayır, Porto´dan bir teklif yok" cevabını verdi.

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