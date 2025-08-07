Habertürk
        Göksel, yazın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri

        Göksel, yazın tadını çıkarıyor

        Tatiline hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Göksel, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları paylaştı

        Giriş: 07.08.2025 - 20:25 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:25
        Yazın tadını çıkarıyor
        Tatiline devam eden Göksel, keyifli anlarını sevenleriyle paylaşıyor.

        Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta tatil atmosferine ortak etti.

        Göksel'in yayımladığı fotoğraflarda, denizin ve kumun tadını doyasıya çıkardığı görüldü.

        Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

