Göksel, yazın tadını çıkarıyor
Tatiline hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Göksel, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları paylaştı
Giriş: 07.08.2025 - 20:25 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:25
Tatiline devam eden Göksel, keyifli anlarını sevenleriyle paylaşıyor.
Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta tatil atmosferine ortak etti.
Göksel'in yayımladığı fotoğraflarda, denizin ve kumun tadını doyasıya çıkardığı görüldü.
Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara; "Ben artık bir deniz mahsulüyüm" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
