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Göktaşı nereye düştü? Düşen göktaşı hangi illerde görüldü?

Göktaşı nereye düştü? Sorusu merak ediliyor. 27 Şubat Cumartesi akşamı Türkiye'ye düşen göktaşı gündem oldu. Vatandaşlar 'Göktaşı nereye düştü?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Düşen göktaşı hangi illerde görüldü? Göktaşı nereye düştü? İşte detaylar...

Göktaşı nereye düştü? Düşen göktaşı hangi illerde görüldü?

Dünya atmosferine giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Türkiye'de birçok ilde de görüldü. Meteor düşmesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralara yansıdı. Vatandaşlar meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki, dün gece meteor mu düştü? Meteor nereye düştü? İşte haberin detayları...

METEOR MU DÜŞTÜ?

27 Şubat Cumartesi saat 22.57'de gerçekleşen olay Türkiye'de birçok ilde gözlemlendi. Yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin göktaşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu.

Birçok ilin semalarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

GÖK TAŞI NEREYE DÜŞTÜ?

Meteorun nereye düştüğü tam olarak bilinmiyor.

GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

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