Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 21'inci yüzyılın en uzun kanlı ay tutulmasının yaşandığı gece İstanbul ve Ege'de tam bir sanat şöleni yaşandı.

SILA

"KANLI AY TUTULMASI FALAN BİZİ BOZAMAZ"

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sahneye çıkan Sıla, altıncı gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sıla, konserin 21'inci yüzyılın en uzun kanlı ay tutulmasına denk gelmesine "Kanlı ay tutulması falan bizi bozamaz" dedi.

HAKEMLERE FRİKİK ESPRİSİ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım ile Mete Kalkavan'ın da aralarında olduğu 25 hakem de Sıla'yı dinledi. Sıla, sahneden hakemlere 'Hoş geldiniz' derken "Frikik verme gibi durumum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" şeklinde espri yaptı.

JOE SATRIANI

GİTARLARI İMZALADI

Dünyanın en büyük elektro gitar virtüözlerinden biri olan ABD'li Joe Satriani efsane performansıyla bu kez İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta devleşti. BKM organizasyonuyla gerçekleşen konseri izleyenler kanlı ay tutulmasını Satriani ile selamladı.

Konserden önce hayranlarının gitarlarını imzalayan Joe Satriani, üçüncü kez konser verdiği İstanbul için 'Yeniden İstanbul'da olmak harika' yorumunu yaptı. Satriani'nin İstanbul performansının özel konukları Pentagram, vokalde Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alper Lü'dan oluşan Oceans Of Noise oldu.

BOZCAADA CAZ FESTİVALİ



YARIMDÜNYA AÇTI, ERTEM KAPATTI

Farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturan Bozcaada Caz Festivali funk, pop, etnik, balkan, füzyon ve özgür caz gibi türleri içeren geniş programda kanlı ay tutulması eşliğinde sahneye önce Yarımdünya Klarnet Trio çıktı. Festivalin ilk gününün kapanışı ise Ceylan Ertem yaptı.

CANDAN ERÇETİN

"KALKIN, OTURMAYA MI GELDİK?"

Kerki ve Solfej tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahneye çıkan Candan Erçetin, melek kanatlarını andıran motiflerle bezeli buz mavisi bir elbiseyle verdiği konserde 'Sallana sallasana mendilini'' adlı anonim şarkıda adeta mendil şov yaptı.

Daha önce de Bodrum konserinde darbuka çalarak müzikseverlere büyük sürpriz yapan Erçetin, Ayvalık'ta mendiliyle kanlı ay tutulmasının yaşandığı geceye damgasını vurdu. Seyircilere ''Haydi kalkın, oturmaya mı geldik' diyen sanatçı, Ayvalık'taki hayranlarını coşturdu.

KENAN DOĞULU

"MAHALLEMİZE DÖNDÜK"

Yaz konserleri kapsamında Ege'yi karış karış gezen Kenan Doğulu, kanlı ay tutulmasında Altınoluk Amfi Tiyatro'da ''Bu gece burada olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun bir ara vermiştik biliyorum ama artık mahallemize döndük' dedi. Doğulu, konserinde klasikleşen hit şarkılarının yanı sıra 'Vay Be' adlı albümündeki şarkıları da seslendirdi.

ŞEVVAL SAM



ÇEŞME, "MÜZEYYEN" İÇİN AYAKLANDI

Şevval Sam'ın sahnelediği 'Müzeyyen' müzikali yaz turnesi kapsamında Çeşme Amfi Tiyatro'da sahnelendi. Sanatseverleri ''Bu yıl şehir şehir, sahne sahne gezerek Müzeyyen'in yüzüncü yaşını kutluyoruz. Bu kavuşmaların en değerlisi sayılabilecek bir akşamda sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluk kaynağı. Sanatın ve sanat müziğinin hala bu ülke için bir anlam taşıdığını bilmek çok güzel" sözleriyle karşılayan Sam, müzikseverlerin etkinliğin sonunda sahne önüne kadar inmesi dolayısıyla programı yirmi dakika kadar uzatmak zorunda kaldı.

SERDAR ORTAÇ

"YA KADININ OLACAK YA DA ARKADAŞIN. İKİSİ AYNI ANDA OLMAZ"

Serdar Ortaç, Sahne İstanbul Bodrum'daki konserini 'Nar Çiçeğim' adlı şarkısıyla başlattı.

Konserinde zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden Ortaç, babasının 'Kadınlarla hiçbir şey konuşulmaz. Bir gün evlenirsen kadınınla arkadaş olmaya çalışma. Ya kadının olacak ya arkadaşın. İkisi aynı anda olmaz' öğüdünden yola çıkarak "Elin gavuruyla yani İrlandalı karımla her gün her şeyi konuşuyorum. Eğer sizde aynı şeyi yapıyorsanız ne mutlu size. Ama yapamayanlar da üzülmesin onlar için de bir şarkım var" diyerek 'Mesafe'yi seslendirdi.





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