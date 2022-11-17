Göktürk'te bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı 0:00 / 0:00

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İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'teki yeşil alan gerginliği devam ederken, bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı. İki hafta önce İstanbul 4.İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak karar uygulanmamıştı. Kemerköy Sitesi sakinleri de, çalışmaların durması için eylem başlatmıştı. Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Kemerköy Sitesi Yönetimi Avukatı Aslı Erdem, "Yürütmenin durdurulası için 4 kez başvuruda bulunduk. İkinci karar da yürütmenin durdurulması yönünde oldu. Kararı Eyüpsultan Kaymakamlığı'na ileteceğiz" dedi.

BORÇ KARŞILIĞI KAMUYA GEÇTİ Demirören Holding, 2018’de Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti.